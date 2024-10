視帝陳展鵬與太太單文柔結婚6年,育有女兒「小豬比」,生活美滿。兩人日前趁結婚周年於社交網放閃,各自分享片段,當中展鵬手持茶杯,畫面顯示「You Are My Cup Of Tea」,畫面中的單文柔跳入杯中,展鵬寫道:「究竟你係我杯茶,定我係你杯茶?其實有咩所謂,眨吓眼就六年,感恩這個階段,回味這些經歷,分享彼此感受,共同面對將來。」至於單文柔的片段中,兩人互換角色,她寫道:「兩個人生活就是儲一些小細節。話咁快就六年,願往後日子簡單。幸福。」獲粉絲留言讚甜蜜。