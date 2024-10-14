娛圈單打：虎毒不吃兒 禽獸搞個女

所謂虎毒不吃兒，但呢個世界有啲禽獸父母，就連自己嘅親生骨肉都唔放過。呢，經典金曲《I Believe I Can Fly》主唱者、57歲著名R&B歌手R.Kelly，涉及多項性侵兒童罪被判入獄31年，家陣仲踎緊監，但衰嘢揭極都有，今次輪到親女兒自爆慘遭毒手！

佢26歲女兒Buku Abi於最近播出的紀錄片自爆係受害者，8、9歲已遭老竇性侵，但驚得滯唔敢同人講，直到10歲先至向母親和盤托出並報警。哼，點知美國警方以事隔太久為由，表明唔會拉人，令Buku Abi二度受創，簡直豈有此理。

如果唔係數年前荷里活爆發浩浩蕩蕩的「#MeToo」浪潮，R.Kelly被揭過去30年來，利用名氣引誘脅迫少女，甚至同女童發生性行為，相信呢條變態淫蟲都唔會被收監。所以啫，部分香港人以為美國乜都好，係民主自由法治燈塔，其實咪一樣污糟邋遢，藏污納垢。

講起呢個禽獸，鍾意搞細路女早就成癮，1994年27歲嗰陣，竟然夠膽死娶未成年15歲女歌星Aaliyah做老婆，直到女方虛報年齡曝光，婚姻被宣告無效，幾年後個女仔仲墜機死埋！有指早在女方12歲嗰陣，已被男方睇中兼嗒咗，你話唔係變態係乜吖？

一件污兩件穢。R.Kelly曾為同樣捲入孌童指控的流行天王Michael Jackson作曲，名曲《You Are Not Alone》就係由佢所作。唉，呢兩位係就係好有音樂才華，可惜私生活一塌糊塗。R.Kelly連親生女都搞，因住收尾幾年呀。