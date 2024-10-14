訂房中伏 漏夜撲住宿 森美遊日險瞓街 謝安琪出招打救？

藝人森美近日與老婆去日本旅遊，怎料前晚突然上演一幕流落街頭的「失魂記」，全因訂好的酒店突然被取消，令他與老婆要漏夜找住宿。由於撞正假期，時鐘酒店及網吧都爆滿，森美陷入絕望，打定輸數要露宿之際，有朋友幫他找到酒店房，避過瞓街一劫！

森美與老婆陳雅嫻到日本旅遊大晒靚相，前晚卻上載影片，自爆無端被取消酒店訂房，要流落街頭：「我依家夜晚10點幾攞住個行李箱喺條街度行緊，原因就係我訂咗大阪嘅酒店，晏晝5點就收到訂酒店嘅網站話畀我聽嗰間房冇咗。」

他一臉可憐地說：「我一個禮拜前已經Confirm咗，係冇得退款嘅Booking，但嚟到依家就冇咗啦！」續指曾親身去到酒店與職員爭論兩小時，但苦無結果，只好自行找住宿。由於當地有連續3天假期，大阪的酒店全數爆滿，森美與老婆走訪幾間酒店都被告知沒有空房，森美大為無奈：「依家喺街上挑戰人生，嚟大阪玩變咗探險真係未試過！」他經過時鐘酒店時，不忘幽自己一默：「是否要試一試。」之後鏡頭一轉，原來連網吧都「滿席」，森美忍不住嘆氣說：「Love Hotel、網吧都冇，今次真係瞓街都似。」又笑說：「重點係老婆都開始唔睬我。」

追討賠償 去旅行落得流落街頭的慘況，一班圈中人及網民都紛紛幫森美謀對策及為他打氣，有人提議他聯絡在大阪有物業的藝人周奕瑋等，幸好相隔一小時後，他終於收到好消息，透露經朋友幫忙終於找到房間，更是最後一間房！

森美經過一番波折後終有容身之所，謝安琪即在社交平台留言：「辛苦晒，早啲休息！」有網民猜測是森美的老友張繼聰出手幫忙搵酒店，對此，謝安琪否認：「唔係呀。」同時慶幸沒有同類經歷：「我哋好多時都係同小朋友或者老人家一齊出門，如果去到先發現特別情況冇酒店房，仲要一家大細咁多人，真係唔知點算，所以戥森美大哥辛苦囉！」她直言每次出門都是張繼聰預訂所有事項及計劃行程，對老公大表感激。

對於差點要瞓街，森美昨日受訪時說：「真係成個大阪都冇酒店，一係要去到奈良，但冇可能㗎嘛，依家同中介嗰邊商討緊賠償，真係估唔到去到大阪都有驚險嘢啫！（有冇圈中人提出幫手？）有呀！好多，有啲喺附近，有啲話自己有屋，太多唔講名，驚講漏一個，唔好意思。（邊個幫你搵到酒店？）電台嘅舊同事。」

問到影片中指老婆不理睬他，是否被鬧得好甘？他即改口風，指老婆完全沒有怪責他：「我哋感情仲因為咁樣好咗添，共過患難嘛，平時生活冇需要共患難，反而多拗撬，依家有共同目標、共同敵人，係咁同中介傾賠償。」