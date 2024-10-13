男神難逃30歲魔咒 安孝燮脹爆走樣 Oppa變大叔

韓星安孝燮未到30歲便已脹爆走樣，前日他出發前往日本準備粉絲見面會，被網民直踩男神崩壞，臉龐肥腫難分大叔味濃，不少網民也驚呼完全認不出Oppa！

韓國「長腿Oppa」李敏鎬及李鍾碩等男神，在踏入30歲後便發福走樣，就連近年憑韓劇《社內相親》及《浪漫醫生金師傅3》紅到發紫的29歲男星安孝燮亦難逃魔咒。前日他由韓國啟程前往名古屋，為見面會作準備，身穿深色上衣配搭牛仔褲的他，現身首爾仁川國際機場時，甫見傳媒送機即露出暖男笑容，揮手打招呼。雖然安孝燮的身形未見走樣，但臉龐明顯脹爆，跟之前在《社》劇中飾演霸道總裁，以及《浪》劇中扮演暖男醫生時的帥氣模樣大相逕庭，難怪不少網民見到偶像近照後，紛紛留言驚呼男神崩壞，又感嘆他在該兩劇中已是顏值巔峰，一去不返。

李敏鎬狀態不及李政宰 至於同樣脹爆的37歲男星李敏鎬，日前出席張東健主演的新片《非普通家族》首映，並在後台與張東健及李政宰合照。有網民嘲笑51歲的李政宰，狀態勝過李敏鎬。至於安孝燮、李敏鎬及女團BLACK PINK成員Jisoo合作的韓片《全知讀者視角》已於今年5月煞科，並安排明年上架，日前片商率先公開首張海報。而Jisoo近日則趁隊友Lisa與Jennie忙着宣傳Solo新歌之際，在社交網分享度假靚相，向粉絲展示自己染了新髮色！