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吳鎮宇目露兇光拒合照
藝人吳鎮宇向來被指性格火爆兼情緒飄忽，近日有網民與他乘搭同一班機，鎮宇登機後脫掉口罩，網民眼見他「目露兇光」，但仍膽粗粗上前要求合照，想不到鎮宇回問：「為甚麼？」網民在社交網講述事件，但持平說：「他令我一時語塞，但其實也可以理解，畢竟算私人行程吧！」
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