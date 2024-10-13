真係咁Friend？：Bobby心痛：摑落去啦！受委屈一殼眼淚 周家怡被寸好戲
視帝歐陽震華（Bobby）與周家怡早前齊齊為繽FUN星網節目《真係咁Friend？》擔任嘉賓，Bobby被問「最不想與哪位藝人合作」時，表示最不想與公認美女的藝人合作，他說：「有個女仔好靚，同我合作，我覺得好三生有幸，但對方係公認靚女且後生，我拍埋佢度做得佢爸爸，咁就會畀網民鬧，之但係關我咩事呢？我喺TVB都叫閱女無數呀！」
心郁做歌手
周家怡則分享「最想爆粗及覺得被侮辱的一次演藝工作」，她說：「之前有個PA冇畀Rundown我，但就扮畀咗我，搞到我No Show，之後我遲咗去現場，拍完之後個PA拎張Rundown嚟同我講，『周家怡麻煩你以後要簽收Rundown』，我嬲到一個點，仲有少少眼淚，佢見到就話『你咁好戲嘅，我都識喊。』」Bobby聽罷衝口而出說：「兜巴摑落去啦！」
另外，周家怡早前與周國賢合唱，獲網民大讚，她笑言有意與公司簽多一份歌手合約，實行踩過界出唱片。
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