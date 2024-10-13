馮允謙胸襲Ian 過完手癮流鼻血

「唱作王子」馮允謙在紅館尾場演唱會上，圓了3年前請MIRROR成員Ian合唱的心願，故情難自禁下當眾搣其臉珠再胸襲，全場嘩然；過完手癮後，他自爆在後台鼻血直流。

馮允謙（Jay）一連3場紅館演唱會前晚圓滿結束，吸引李幸倪、林奕匡與太太李靄璣、ERROR隊長肥仔（梁業）、MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、蘇志威與女兒、梁釗峰等捧場。

而MIRROR另一成員陳卓賢（Ian）則擔任嘉賓，Jay與他合唱時，突然伸手搣Ian臉珠再摸胸，嚇到Ian露出半秒鐘「天然呆」表情，相當搞笑。二人在台上憶述初次合作情景，Jay稱當初互不認識，Ian笑說：「我識你，但你唔識我。」Jay說：「係未互相認識啫！」

Ian自爆去年Jay首次紅館騷時曾邀他任嘉賓，可惜當時忙拍劇，Jay今年再次邀請，他說：「我話第二次問你，如果都唔得，我就好傷心！佢話：『無論點都好，I'll be there！』多謝Ian，等咗3年再有機會一齊唱歌。」Ian即狂笠高帽稱是Jay的歌迷。

攞完男歌手獎諗結婚 歌迷反應熱烈兩度Encore，Jay換了個唱Tee再次出場，笑言歌單已唱完：「我有睇你哋（歌迷）啲Comment，我唱舊歌，你哋係咪會一齊唱先？我唱你哋唔唱，我嬲㗎！」隨後唱出《生不逢時》，並送飛吻揮手道別。

Jay騷後受訪時稱「鹹豬手」Ian只是想「畀膽佢」，自爆摸完後，在後台換衫時突然流鼻血：「有猶豫過係咪要終止個騷，但最後都堅持上台，只係唱時好驚會噴血，所以之後幾首歌我都少少抬頭，我諗同天氣乾燥有關！」又謂如有投資者，恨再跟Ian合體開騷。

談到未婚妻Crystal特意返港捧場，但他不心急搞婚禮，又指對年底攞男歌手獎充滿信心，笑言若成功獲獎再考慮結婚事宜。