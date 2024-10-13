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敖犬求婚Encore 搞喊女友
敖犬跪地求婚，發發當堂感動落淚。
台灣藝人敖犬與女友發發交往兩年，早前他已於節目《小姐不熙娣》求過一次婚，前日趁發發生日，敖犬求婚Encore，只見他拿出戒指單膝下跪，搞到發發哭成淚人。敖犬則霸氣表示：「說到做到，補你一個真正的求婚！」最後兩人相擁在一起。據悉，日前二人已透露在選登記日子，並希望在今年內完成。
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