與費達拿拍檔雙打贏波 陳奕迅變小粉絲 女兒追星搶鏡

身為網球愛好者的歌手陳奕迅（Eason），前日終於夢想成真，與偶像費達拿一同打網球！他的老婆徐濠縈和女兒陳康堤亦有到場支持，20歲的康堤愈大愈靚女，完美突破了父母基因限制，搶盡焦點。

陳奕迅（Eason）前晚到上海與瑞士網球天王費達拿組隊，對戰中國職業網球手張之臻搭檔中國乒乓球手樊振東的雙打賽事，最終他與費達拿的組合以三盤兩勝，贏了今場友誼賽，他自言能夠與偶像打波，真是發夢也沒想過。

其實Eason賽前一直非常緊張，他與徐濠縈和女兒康堤一起坐在席上欣賞其他賽事，不少現場觀眾都有拍到了他們一家三口的照片放到社交網，而網民的焦點就落在Eason的20歲女兒陳康堤身上，大讚她愈大愈靚女，外形亮眼，完美突破了父母基因的限制，極具明星氣質。而50歲的徐濠縈亦獲網民激讚保養得宜，與囡囡陳康堤貌似兩姊妹多過似兩母女。

交換禮物攞簽名 而Eason這次有幸與偶像打波，也化身成小粉絲，見到費達拿即拿出自己收藏的費達拿傳記及網球、球拍等攞簽名，沒想到費達拿竟然送他一塊平日自己用開的同款網球拍，令他當場O嘴驚喜萬分。他又把自己演唱會推出的紀念產品、訂製手提袋、唱片等送了一套給費達拿作回禮。完賽後，他開心到飛起，如小粉絲一樣站在偶像後面等Selfie，而徐濠縈亦有於社交網大晒當晚盛況，康堤更獲費天王在衫上簽名，令她興奮不已。

另外，早前Eason向樊振東隔空邀約一起打乒乓球，並且專門買了一塊乒乓球拍，等樊振東來才開封，二人這次相見，樊振東為Eason簽好球拍，Eason就特別為樊振東準備了簽名CD，雙方各得其所都很開心。