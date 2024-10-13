領軍參演台慶劇 陳山聰被對白考起：真係人都癲！

下月迎來台慶的無綫昨日公布4大台慶劇，包括《黑色月光》、《巾幗梟雄之懸崖》、《廉政行動2024》及《企業強人》。在《廉》中扮演調查主任的陳山聰，雖為視帝，但仍然被翹口對白考起，瘋狂NG：「真係人都癲！」

無綫今年迎來57周年台慶，昨日正式公布4大台慶劇名單，除了現正熱播的《企業強人》之外，還有《黑色月光》、《巾幗梟雄之懸崖》以及《廉政行動2024》。

《黑色月光》由楊茜堯、林夏薇與王浩信主演，相隔6年再拍無綫劇的茜堯施展「眼神殺」，上演最黑暗的復仇戲碼；《巾幗梟雄之懸崖》系列載譽歸來，第4季的《巾幗》除了有黎耀祥和胡定欣壓陣，更有金牌編審張華標回巢操刀劇本，宣傳片甫出街已令人期待。定欣被讚造型靚到爆，祥哥則是信心保證，網民認為這對最佳拍檔冇得輸；而陳豪、譚俊彥主演的《企業強人》則播到結局篇，劇情白熱化，讓觀眾欲罷不能。

為查案肉搏連場 至於視帝陳山聰則領軍張曦雯、羅子溢、羅天宇、蔡潔等主演《廉政行動2024》，該劇以反貪污為主題，講述陳山聰與張曦雯率領團隊調查多宗貪污案件，當中不乏埋身肉搏、飛車、槍戰等刺激場面。在劇中首次扮演調查員的山聰，對白相當多，連記性不俗的他也被其中涉及超多人名的翹口對白考起，山聰這位視帝也無奈狂NG：「真係人都癲！」