質疑冇檢查安全扣 阿Mo高處向後跌 So Ching斥醫護疏忽

So Ching與阿Mo一直互相扶持。

前年在男團MIRROR演唱會中受重傷的舞者李啟言（阿Mo），至今仍在醫院接受治療，女友蘇芷晴（So Ching）日前發文，踢爆有醫護人員疏忽，令阿Mo上半身從高處向後墮下，幸好身體落在輪椅扶手上，否則頸部及頭部會經歷二次傷害。

MIRROR前年7月在紅館開騷期間發生嚴重事故，巨型屏幕從半空墮下並擊中阿Mo，令他受到重創，至今仍需留院，其父李盛林牧師一直透過代禱信交代兒子的進展，當中提到阿Mo失去自理能力，輕微如搔癢都要人幫助，深感困擾。

阿Mo的女友So Ching近日在社交網發文，稱有醫護人員疏忽大意，未有再三檢查清楚吊布上的安全扣是否已妥善扣好，令阿Mo上半身從高處向後墮下，幸好落點是在輪椅的扶手上，否則頸部與頭部會經歷二次傷害。So Ching表示過去亦曾發生一些小失誤，但因這次直接影響阿Mo的安危及康復情況，故未能一再諒解。

醫院回應：掛鈎不穩妥 So Ching表示明白醫護人員每天需處理大小事務：「但這也正暗示每一個崗位、每一個動作、每一個決定的重要，因為病人的生命也交托於醫護人員手上。」她懇請醫院及相關負責人正視及重新審視問題，承諾不再發生同類型事件：「但願每個人多做一步、多想一點，讓生活能有開心、安心、順心的時候。」

而涉事醫院對此回應：「本院一名住院病人早前於病房使用轉移器時，因其中一個掛鈎不穩妥而失平衡。現場護士及病人看護即時從旁扶着病人，並同時將掛鈎穩妥，其後再多兩名護士加入協助，安全轉移病人到床上。本院十分關注事件，再次提醒醫護人員要小心使用器材，避免同類事情再次發生。」