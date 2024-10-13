獨家訪問：Jasmine篝火晚會遭搭訕 甄子丹「醋爸」護女 兇走新疆男

「宇宙最強」甄子丹早前忙於製作新片後期，3億巨製將安排長假期上映，大打票房戰！應戰前夕，他偕妻女汪詩詩、甄濟如（Jasmine）到新疆工作兼遊玩「鬆一鬆」，更齊齊夜闖禾木篝火晚會狂舞一番，期間，有新疆型男想結識Jasmine，可惜被甄子丹一個眼神嚇到彈開，未能埋身！

甄子丹身兼導演、監製及主演的新片《誤判》早前釋出15秒片段，在片中打到落花流水的他，獲不少網民大讚。近月他亦積極為該片製作後期，不少院商對電影甚為期待，預計會瞄準長假期靚檔，與各路猛片票房戰一觸即發！

大戰在即，子丹不忘抽空陪家人，日前他與太太汪詩詩、囡囡甄濟如（Jasmine）到新疆旅行，由於兩父女各有各忙，夾時間過程都相當困難，幸最終能成行，詩詩還大爆他們齊齊夜闖禾木篝火晚會，玩得相當開心。據知，當晚Jasmine跳舞時，有一位新疆型男走近有意結識，但被身形健碩的子丹一個眼神「嚇退」！子丹之前受訪曾談到自己是否一名「呷醋外父」，他雖覺得囡囡拍拖是必經階段，但笑說：「喺我心目中仔女永遠都係小朋友，都唔想諗佢哋拍拖呢件事。」

精華遊趕行程 談到今次新疆之旅，子丹與詩詩不約而同大呼期待已久，詩詩指早於5年前已很想去，可惜一波幾折，因種種原因多年來未能成行：「一次撞咗老公有工作，一次就係我爸爸病咗，之後再遇上疫情冇得飛，所以一直去唔到，今次知道老公接咗新疆個工作，本身自己喺英國都即刻放低手上嘅嘢，同佢一齊去。」

子丹亦直言一直很想到新疆遊覽，今次旅程，由於檔期有限，只能逗留1星期左右，故將多年來想去的地方，一次過去勻，來一趟極速精華遊：「一口氣去咗好多地方，包括唔同嘅博物館，裏面真係好多嘢睇，令我對中國文化有更深一層了解，睇到唔少文物同歷史，有被震撼嘅感覺。」

除了到火燄山、烏魯木齊遊覽之外，他們還參觀一間新建學校，欣賞學生跳舞表演，詩詩笑說：「佢哋好多舞步都有啲特別意思，有啲係求愛，有啲係阿媽唔畀拍拖，有啲係阿爸唔畀，全部都有舞姿可以表達，好有趣。」

而觀光之前，子丹以代言人身份亮相當地的一個公開活動，所到之處人頭湧湧，人群逼爆四層商場，人氣十足！