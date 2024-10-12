中文台節目表 翡翠台
9:00 森林探秘（PG）
10:00 科學一眼看清
10:30 古城百景
11:00 一起跑過的日子及宣傳易
12:00 香港原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞及警聲百二秒Ⅱ
1:20 最緊要好好玩消暑版（PG）
2:10 健康100錯
2:55 BB要健康
3:25 地球大神秘
3:55 勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 新幹線戰士改變世界
5:30 櫻桃小丸子
6:00 鏡觀中國
6:30 六點半新聞報道及天氣報告
7:00 新聞透視
7:30 東張西望
8:00 剪裁魔法師
8:30 玩轉澳門更多Fun
9:00 一條麻甩在東莞
9:30 百年一金庸
10:00 醫度講
10:30 J Sport
11:00 勁歌金榜
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:30 財經透視
12:00 鹿鼎記（PG）
1:00 宣傳易
1:05 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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