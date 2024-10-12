自立門戶後首支單曲 Jennie不容有失 趷籮濕身施誘
韓團BLACK PINK成員Jennie於昨日推出Solo新歌，除了親自作曲作詞，又在MV出動多部古董車及6套華麗戰衣，晒Bra騷腿，再配合自摸、趷籮等火辣舞姿，鼓勵女孩自信地展現真我個性。
去年底成立個人工作室的Jennie，脫離韓國YG事務所後，與美國唱片公司合作推出的首張Solo單曲《Mantra》於昨日公開。除了參與作曲及填詞外，MV製作亦相當揼本，出動多部名貴古董車，Jennie亦先後換上6款靚衫，當中不乏晒黑Bra、濕身透視Look，亦有緊身衣與熱褲，大騷招牌美腿，加上自摸及趷籮等誘人舞姿，令人目不暇給。MV公開首天便衝破1,000萬點擊，而開場一幕，由兩名大叔護送的小女孩在車內忘我唱出《Mantra》，是向荷里活片《火拼時速》（Rush Hour）致敬片中小女孩在保鏢護送期間高唱美國樂壇天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）的《Fantasy》一幕。
「女童日」出歌別具意義
此外，聯合國把每年10月11日定為「國際女童日」，期待各國都能重視女孩權益，為她們提供更多發展機會，而Jennie揀選這天出歌，便是希望透過新作鼓勵所有漂亮女孩自信地做自己。
另外，本月也有不少K-Pop歌手展開銷量戰，除了Jennie緋聞舊愛G-Dragon之外，ITZY、KISS OF LIFE、aespa、ILLIT及STAYC等女團亦會於本月推出新碟，難怪Jennie也不敢輕敵，將闊別多時再亮相韓國音樂節目《M Countdown》谷碟。
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