自立門戶後首支單曲 Jennie不容有失 趷籮濕身施誘

去年底成立個人工作室的Jennie，脫離韓國YG事務所後，與美國唱片公司合作推出的首張Solo單曲《Mantra》於昨日公開。除了參與作曲及填詞外，MV製作亦相當揼本，出動多部名貴古董車，Jennie亦先後換上6款靚衫，當中不乏晒黑Bra、濕身透視Look，亦有緊身衣與熱褲，大騷招牌美腿，加上自摸及趷籮等誘人舞姿，令人目不暇給。MV公開首天便衝破1,000萬點擊，而開場一幕，由兩名大叔護送的小女孩在車內忘我唱出《Mantra》，是向荷里活片《火拼時速》（Rush Hour）致敬片中小女孩在保鏢護送期間高唱美國樂壇天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）的《Fantasy》一幕。