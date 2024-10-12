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黃婧靈胸壓欄杆36E巨咪變形
「無綫咪神」黃婧靈（波波）日前晒出在海旁散步的靚相，寫道：「Catch me if u can」，只見她穿上貼身上衣搭配運動長褲，雖然上衣包到上頸連鎖骨都遮埋，只露出纖腰，但貼身設計凸顯其胸形，期間她更俯身壓向欄杆，36E巨咪即時被壓到變晒形兼起角，網民睇到嘩嘩聲！
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