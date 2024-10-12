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龍門陣
林心如水着大「色」放
林心如展現甜笑，看似心情大佳。
現年48歲的台灣女星林心如向來保守，日前竟激罕在社交平台大晒水着Look，笑言：「抓住夏天的尾巴～～」吸引大批網民留言點讚。相中的她先後換上兩套泳衣，一款是黑色碎花綁帶，低炒大頭自拍，令胸前春光若隱若現，而另一款則是藍色波點三點式，大騷白滑肌膚，再加上身後的無盡海景，可謂靚景襯美人！
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