中娛星動：兩夫妻貌合神離 黃聖依爆喊訴不滿：想離婚的第3年

前星女郎黃聖依與富商老公楊子近年傳出婚變，兩夫妻近日於綜藝節目互訴心聲，黃聖依激動爆喊表示：「這是我想離婚的第3年。」而楊子就大感不滿，直斥對方胡說八道，最後黃聖依更要求中斷錄影，鬧得甚僵！

內地女星黃聖依當年憑出演周星馳電影《功夫》成名後，於2007年與富商楊子結婚，婚後育有兩名兒子。二人結婚以來，一直恩愛甜蜜，還以夫妻檔拍攝綜藝節目，婚姻生活看似幸福美滿。不過，2022年七夕當日，黃聖依與楊子各自發貼文，表面看起來是一篇祝福文，但就被網民解讀為一篇藏頭詩，更指於黃聖依的發文中藏了一句「歲月如歌各自安好」，楊子的文章中則暗含「相見不如懷念」的字句，加上雙方文尾都寫下「新開始、新旅程」，因而鬧出婚變傳聞。

矛盾激化 罷錄節目 而近來，兩人共同出演內地綜藝節目《再見愛人4》，該節目旨在向觀眾展現真實的婚姻生活，剖析婚姻問題，為夫妻修補關係，帶給觀眾共鳴及反思。而在預告片中，黃聖依就坦承早有離婚想法：「這是我想離婚的第3年，我們真的綑綁太深了。就有點像《楚門的世界》這樣的感覺。」而其老公楊子亦直言：「我和聖依在外人面前婚姻狀態是成功的，但實際上一地雞毛。」

在節目中黃聖依還爆喊表示：「他用他的方式套路我。」楊子則略帶不滿反駁：「黃聖依，你要是再胡說八道，這個節目咱們就沒有錄下去的必要了。」黃聖依聞言即說：「我不想錄了，我想休息一下。」火藥味甚濃，夫妻的關係可謂堪憂。