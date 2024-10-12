陳瀅蔡潔女神齊助陣 黃宗澤做生招牌 粉絲逼爆街

視帝黃宗澤昨日在旺角為新店剪綵，吸引過百粉絲圍觀，加上有兩大女神陳瀅和蔡潔助陣，令現場更加水洩不通。除此之外，他還現場分享生意經，大談「以人為本」之道。

藝人黃宗澤（Bosco）昨日在旺角出席開張活動，獲兩位女神陳瀅及蔡潔現身撐場。陳瀅以短裙上陣，大騷美腿，蔡潔則露出纖腰賣萌，現場有過百粉絲圍觀，場面墟冚。Bosco為答謝粉絲支持，更走近人群，與大家作近距離互動，相當識做。隨後，他透露自己最愛喝楊枝甘露，又為粉絲送上飲品解渴，認真有心。

大談生意經 Bosco瓣數多多，除了拍攝劇集、電影和出演綜藝節目之外，還發展副業，經營餐廳生意多年。身為老闆的他講起生意經便滔滔不絕，分享自己的營商方法時，他認為餐廳最重要是「以人為本」。而事實上Bosco亦被員工公認為好老闆，在疫情期間，寧願自己蝕錢，也沒有打算結業，保住一班員工的飯碗。

被讚是良心老闆的Bosco，還表示做好自己對於營商亦很重要，當然餐廳服務態度、食物質素也不容忽視，希望能夠盡量做好。而親力親為的Bosco更不時百忙之中抽空到餐廳招呼客人，落手落腳之餘更身兼「生招牌」。