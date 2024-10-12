獨家消息：凌文龍坐輪椅考演技 林明禎拍戲 講心唔講金

馬來西亞女神林明禎去年接拍一部以真人真事改編的電影，希望大眾關注罕有病，由於製作費不多，她與另一主角凌文龍齊齊收友情價之餘，更做足事前準備工夫，與電影真實主角患罕有病的Simon見面，可惜對方最終未能等到電影上映已離世，令林明禎與凌文龍大感難過！

林明禎一向人美心善，去年她與藝人凌文龍及梁雍婷接拍電影《把幸福拉近一點》，該片改編自真人真事，講述一名患有罕見遺傳病甘迺迪氏症患者與馬來西亞女孩的感情故事。

聞主人翁離世感難過 由於電影開拍的原因是希望大家多些關注罕有病患者，甚具意義，據知，林明禎與凌文龍都以友情價接拍，電影去年因種種問題要補戲，兩人更二話不說去度期，沒收額外片酬，非常爽快，事前亦有抽時間做資料搜集，特別與該片真實版的主角Simon食飯，從而更了解故事，可惜Simon去年底因病離世，最終未能看到電影面世，林明禎與凌文龍都大感難過，凌文龍更有親到靈堂致祭。

該片定檔本月24日上映，並推出電影海報及預告片，預告片中凌文龍無懼病魔，以堅強姿態面對生命挑戰，而林明禎則飾演一位活潑樂觀的女子，並為凌文龍擔當按摩師，兩人從陌生到互相扶持，過程充滿笑淚。曾奪香港電影金像獎最佳新演員的凌文龍，今次又再挑戰高難度角色，戲中大部分時間均要坐在輪椅上演戲，甚考演技。