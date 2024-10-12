10月12日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月12日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
何廣沛左右逢源 網民逼供：跟邊個！
何廣沛先後與兩位視后佘詩曼及楊茜堯鬥戲，令人羨慕。
劇集《新聞女王》中的「文家軍」成員何廣沛，亦有份參與《黑》劇，近日他在社交網上載與楊茜堯的合照，即被網民「審問」說：「你到底跟Man姐還是Moon姐混呢？」他搞笑回應：「看時間，11點前後！」更有網民拋出「世紀難題」，搞笑問他：「Man姐和Moon姐同時掉水裏，你要先救誰？」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241012-1012_00282_013/何廣沛左右逢源--網民逼供：跟邊個！
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc