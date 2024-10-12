娛樂

何廣沛左右逢源 網民逼供：跟邊個！

何廣沛先後與兩位視后佘詩曼及楊茜堯鬥戲，令人羨慕。 何廣沛先後與兩位視后佘詩曼及楊茜堯鬥戲，令人羨慕。
何廣沛先後與兩位視后佘詩曼及楊茜堯鬥戲，令人羨慕。
劇集《新聞女王》中的「文家軍」成員何廣沛，亦有份參與《黑》劇，近日他在社交網上載與楊茜堯的合照，即被網民「審問」說：「你到底跟Man姐還是Moon姐混呢？」他搞笑回應：「看時間，11點前後！」更有網民拋出「世紀難題」，搞笑問他：「Man姐和Moon姐同時掉水裏，你要先救誰？」
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