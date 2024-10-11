Beyonce夫婦捲「#MeToo」 美歌手稱千人受害

美國饒舌天王Diddy因涉及連串性罪行而被扣查候審，令「#MeToo」問題再受關注。美國唱作歌手Jaguar Wright早前接受英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）訪問，對美國樂壇天后Beyonce與老公Jay-Z作出嚴重指控！她說：「4年來，我唔只針對Diddy，Jay-Z同Diddy都係魔頭！」她指受害者超過1,000人：「我同數百名（受害者）聯絡過，有3位受害人願意作證，唔只講有關Carter先生（Jay-Z）對佢哋做過啲乜，佢老婆（Beyonce）都有份參與，佢哋係下流伴侶，做埋啲下流嘢，違背人哋意願將佢哋扣留，喺人哋失去知覺時，將佢哋送上飛機……我只係實話實說！」節目播出後，皮雅斯透露Jay-Z夫婦的律師曾聯絡他，指Jaguar的言論沒有真憑實據及完全錯誤，他遵守法律要求將訪談刪除，並向Jay-Z夫婦道歉。