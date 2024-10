美國樂壇天后瑪莉亞卡里(Mariah Carey)入行以來唱過不少名曲,當中1994年的聖誕歌《All I Want For Christmas Is You》唱到街知巷聞,成為每年聖誕必播金曲!今年適逢該曲誕生30年,她將推出30周年紀念版,並模仿當年大碟的聖誕造型影封套。