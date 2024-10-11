點名合作譜異地戀 宇多田光迎「第三春」 秘撻型仔藝術家

育有一子的41歲日本天后宇多田光，與第二任意大利裔前夫離婚多年，被爆覓得「第三春」，撻着同齡的當代藝術家YOSHIROTTEN。

宇多田光早前相隔6年舉行巡唱，8月首度在港開騷成為熱話，感情生活方面，她與第二任意大利裔前夫離婚6年，近日被爆有新歡，與同齡當代藝術家YOSHIROTTEN拍拖！

據知，兩人因合作宇多田光今年4月面世的精選大碟《SCIENCE FICTION》而撻着，知情人士透露，宇多田光向來十分欣賞有才華的人，親自點名YOSHIROTTEN參與其專輯設計，兩人一拍即合，之後火速發展成親密關係。近年宇多田光長居英國倫敦，男方不時飛到當地見面，宇多田光8月31日在橫濱舉行巡唱尾場，男方亦有現身捧場。

與前夫育有一子 出身鹿兒島的YOSHIROTTEN，原名西由浩，曾與森山大道、蜷川實花等大師合作，是當今日本最受歡迎的藝術家之一，他回應傳媒時表示不想影響對方，未有否認戀情。

入行25年的宇多田光，在音樂上成就非凡，可惜情路崎嶇，19歲時閃嫁導演紀里谷和明，但婚姻維持5年便結束，於2007年離婚；2014年，宇多田光與比她年輕8歲的意大利人Francesco Calliano再婚，翌年誕下獨生子，2018年離婚後，曾與合作的男歌手小袋成彬傳緋聞。