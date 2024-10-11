暢所欲玄：千年排演 革卦論2025年運程

宋朝易學大師邵康節先生，他的易經八卦，推演國運，到現在已經大約一千年了。大運卦為火風鼎卦，小運卦為天風姤卦，2025乙巳流年卦，澤火革卦。

革，己日乃孚。元亨利貞，悔亡。這是革卦的原文，意思是：革卦，到了己日才有誠信。開始時就亨通，適宜保持這樣，後悔自然消失。2025這一年，中國應有些革新，中國每五年來一個周期性的規劃，很多人都知道，由這個流年卦，估計中國於乙巳會有革新的規劃。

中東戰局，是現時最大的關鍵，比起美國大選，俄烏之戰，更為大問題。革卦告訴我們，中國似乎有些革新來面對世界局勢。而這樣的變革，對香港帶來了新發展方向。革者，去舊迎新，在這轉變過程中，初初必然引起不習慣，導致亂象橫生。己日乃孚，過了這個初初之亂，誠意信心自然出現，保持順利，一切的後悔消失。

上星期的香港八字，與現在的流年革卦，反映香港流年運，似乎一般般。因為世界變局，影響到中國應有所革新，而革新需要一些時間適應，才有之後的亨通。香港一個城市，八字流年的問題，引致2025年的運程有所困難。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅