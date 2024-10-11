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周子瑜咖啡店打工封「店花」
韓國人氣女團TWICE近日錄製綜藝節目被安排到咖啡店打工，其中台灣成員周子瑜換上白襯衫及圍裙的「工作服」被讚有仙氣，相關畫面流出掀起網友熱議，形容她為「最美店花」。不少粉絲聞風到現場一睹偶像打工的風采，子瑜則全程掛着甜笑，熱情迎接顧客，還大方與粉絲互動兼合照，盡顯親民。
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