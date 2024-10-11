首位藝人登島拍攝 蔡思貝飛「外星」開工斷聯絡

蔡思貝

無綫新節目《與天地對話》繼找來藝人姜皓文、余文樂先後出發到中東也門及澳洲拍攝後，視后蔡思貝亦已剛剛到位於阿拉伯海的索科特拉島拍攝。出發前思貝返公司開會，期間反映因之後有其他工作，故擔心到阿拉伯拍攝時會曬黑皮膚，工作人員都叮囑她要做足防曬措施。思貝接受無綫娛樂新聞台訪問時說：「呢個島被譽為世界上最似外星嘅地方，島上好多嘅生物、植物都係地球上其他地方搵唔到嘅嘢，我係好幸運成為第一個藝人去到呢個地方拍攝，我係以我嘅體驗同大家分享呢個島特別之處。」

余文樂紋身搶Fo 思貝此行也會途經也門，出發前緊張跟公司確認狀況安全才放心，她又指收到姜皓文的短訊：「好窩心呀！佢話：『思貝你唔使驚呀！我啱啱喺也門返嚟呀！你一切順利呀！』好振奮人心，成件事好熱血。」她又指拍攝的14日行程中會於一個冇瓦遮頭的島上拍攝，該處連電話都收不到：「買電話卡都冇用，呢樣嘢都幾開心，真係可以擺低一切喺個荒島度，同大自然溝通，睇吓星空、Camping咁，我都幾開心。」

至於身在澳洲拍攝的余文樂就被網民偶遇並晒出照片，網民指在哈密爾頓島偶遇他，留言：「在Hamilton island的one tree hill看日落，後面一看這位帥哥紋身非常眼熟，居然是余文樂在拍攝。」