成軍6周年搞見面會 MIRROR門票不設實名 被轟益晒黃牛

男團MIRROR下月成軍6周年，將會舉行兩場粉絲見面會，只限持有2024年MIRO粉絲會籍的鏡粉參加，每個代碼能買4張，但有粉絲鬧爆官方不設實名制售票，擔心搶不到飛，最終益晒黃牛黨。

MIRROR下月迎來成軍6周年，官方貼出各成員的宣傳照，宣布舉行《MIRROR 6th Anniversary Fan Meeting-Mapping The World》，定檔於11月10、11日舉行。一眾加入了付費MIRO會籍的粉絲收到專屬代碼後，本月18日可登入指定網站輸入代碼購票，每個代碼最多可買4張。不過，有粉絲留言鬧爆官方不設實名制售票，擔心搶不過黃牛黨：「又整4張飛，畀黃牛買晒，又唔係實名，次次付費會員好多都買唔到飛！不如取消MIRO入會費啦，續唔續會都冇分別。」

Frankie後援會劈炮 另外，成員Anson Lo前日在社交網預告推出今年最後一首個人作品，附上新歌歌詞其中兩個字「落日」，留言：「2024年最後一首歌，希望能夠治愈到你們每一位。」

另一方面，成員Frankie早前公布戀情，但女友連環被挖黑歷史，令他形象受損。早前他出席活動首度開腔回應感情風波，但之後「火燒連環船」，他的粉絲後援會Admin以健康問題提出總辭，更掀起脫粉潮。

Admin指營運費用已全數用於Frankie生日應援，生日回禮亦已寄出，至於FC未來去向，他們呼籲若有會員希望接任FC，可於本月20日前提交政綱。如沒有人參選，FC位置將會空置。Admin又表示收到大家的意見，但很抱歉因有難處而未能逐一回應。有網民推斷或與Frankie戀情曝光後的「脫粉潮」有關，更有人指不如索性叫Frankie女朋友出任新管理員。