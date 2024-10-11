孖黎耀祥翻唱《巾幗》經典歌 胡定欣孭飛壓力大 暴瘦臉都凹

視帝黎耀祥及視后胡定欣迎來第8度合作，二人相隔12年再次合唱劇集歌，於台慶劇中鬥演技及歌喉。定欣透露因為壓力太大，每天由頭踩到尾，故開工不久體重就急跌，瘦到臉都凹埋。

黎耀祥（祥仔）及胡定欣擔綱演出的無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》即將播映，劇集主題曲由古巨基演唱，插曲則由祥仔與定欣合唱，更是由2009年《巾幗梟雄》主題曲《紅蝴蝶》改編而成，據知「紅蝴蝶」是今次劇中很重要的象徵，關乎定欣與祥仔之間的感情，相當有意思。

祥仔登台時經常演繹《紅》曲，今次跟定欣合唱，笑言以後又多了一首登台合唱歌。至於定欣接受本報訪問時謂：「對上一次同祥哥合唱劇集歌係2012年，雖然本身呢首係男仔Key，但我一啲都唔陌生，登台時候曾經唱過。今次全新編曲，會有兩個版本配合戲中情節，所以非常期待。」

由頭踩到尾 上周無綫釋出首輪預告片，網民對祥仔與定欣第8度合作表示期待，其實定欣與祥仔及《巾幗》系列編審張華標甚有緣分，她原本並不在《巾幗》第一輯的演員名單上，但因為飾演「海棠」的女演員突然懷孕辭演，定欣才臨危受命上陣，之後再於第2輯演鄧萃雯世姪女。

現時榮升《巾幗》女主角，定欣壓力甚大，透露開劇後瘦了3公斤：「每一日都係頂天立地，頭場去到尾場都有份，同埋呢個角色需要用到嘅能量都係好多，一日拍10幾場戲。其實拍第3日戲，我已經冇晒水腫、塊面瘦晒，因為壓力真係好大。」