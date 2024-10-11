無綫旅遊節目《吃貨橫掃港深珠》中，藝人梁凱晴到水療中心體驗特色Spa，除了浸花瓣浴，還以食用香料做的草藥球按摩，大方晒玉背，事後高呼好舒服。她又偕拍檔林秀怡及梁超怡到石景山玩滑道，她與林秀怡嗌到拆天，相反「為食妹」梁超怡拿着麵包邊玩邊吃。