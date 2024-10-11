娛樂

梁凱晴晒背歎按摩

梁凱晴閉上眼享受，事後大讚舒服。 梁凱晴閉上眼享受，事後大讚舒服。
梁凱晴閉上眼享受，事後大讚舒服。
無綫旅遊節目《吃貨橫掃港深珠》中，藝人梁凱晴到水療中心體驗特色Spa，除了浸花瓣浴，還以食用香料做的草藥球按摩，大方晒玉背，事後高呼好舒服。她又偕拍檔林秀怡及梁超怡到石景山玩滑道，她與林秀怡嗌到拆天，相反「為食妹」梁超怡拿着麵包邊玩邊吃。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc