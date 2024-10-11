未婚妻面前攬女辣舞 馮允謙公開示愛呵番

歌手馮允謙前晚在紅館開騷，當着未婚妻面前跟女舞蹈員大跳貼身舞，但他亦相當識做，期間指着台下未婚妻大唱「Love you」，在萬人前公開表白，大派定心丸！

馮允謙（Jay）前晚第2度踏上紅館舞台展開3場演唱會，吸引鄭伊健、吳浩康、ANSONBEAN與女友張天穎、黃淑蔓及劉沛蘅等捧場，還有Jay的父母、弟弟及未婚妻Crystal。

Jay身穿閃片牛仔裝站在高台自彈自唱揭開序幕，他表示相隔年半再開騷非常感謝，但同時感到忐忑不安：「驚飛賣得唔好，又驚唔夠新作品畀大家聽，所以去年演唱會至今作咗10首新歌，全靠大家先能夠咁努力創作。」其後他脫下外套騷麒麟臂，並跟多位性感女Dancers貼身辣舞，向來甚少跳舞的他叫觀眾為其舞技評分，笑問有否80分，又自覺進步不少：「冇諗過跳咁多舞，第3首歌就開始跳，好多謝排舞老師嘅耐性。」又感激Dancers跳了16、17首歌：「好犀利！佢哋跳多啲，我就可以跳少啲。」

席上也有不少溫情時刻，當Jay獻唱《Preciously Mine》時，唱到歌詞「Love you」即指向台下的未婚妻，並用英語說：「我係同你講！」當住萬人面前傳情，非常浪漫！演唱《會再見的See You Soon, It's Not A Goodbye》時，他一度感觸眼濕濕，唱畢後低頭抹淚，場面感人。

Marf大露背合唱 女團COLLAR成員Marf擔任嘉賓，大露背登場合唱《All That I Want》，Jay表示看《全民造星IV》時就知Marf唱得又跳得，十分欣賞，又趁機為她宣傳新歌《心好細<3》，Marf指歌曲由Jay所作，已是兩年前的創作。