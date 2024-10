未婚妻面前攬女辣舞 馮允謙公開示愛呵番

席上也有不少溫情時刻,當Jay獻唱《Preciously Mine》時,唱到歌詞「Love you」即指向台下的未婚妻,並用英語說:「我係同你講!」當住萬人面前傳情,非常浪漫!演唱《會再見的See You Soon, It's Not A Goodbye》時,他一度感觸眼濕濕,唱畢後低頭抹淚,場面感人。