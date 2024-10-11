離婚後首個生日派對 郭晉安「登六」回春心情靚

視帝郭晉安前日「登六」牛一，亦是他宣布離婚後首個生日，一班圈中好友為他大搞生日派對，出席的包括圈中好友楊茜堯、馬國明及王祖藍等。保養得宜、外表愈來愈後生的他，在派對上全程笑容滿臉，心情靚絕！

郭晉安（安仔）今年5月驚爆與歐倩怡離婚，歐倩怡之前爆離婚後現經濟壓力，不過安仔表示不便干涉前妻財困壓力。然而，宣布離婚後的安仔愈來愈後生，適逢前日是他60大壽的日子，與他合作新劇《金式森林》演員，以及他的老友黃智賢、王祖藍夫婦、胡定欣、楊茜堯、羅子溢、馬國明等齊齊開P，賀安仔「登六」。

從安仔於限時動態上載的影片所見，他明顯回春，起碼後生20年，他連切兩個蛋糕，雙手合十感謝家人，合照時又做出「登六」手勢和狂Yeah，見他全程笑容滿臉，心情大靚，一於活得比你好！

「仔女」送賀禮 安仔事後受訪，直言今次舉行生日會，主要希望大家可以好輕鬆傾偈交流近況，並笑言生日會上，最驚喜是一班《金》劇的「仔女」送上一個壽桃蛋糕，更要凌空切蛋糕，相當特別：「最開心邀請嘅朋友都差唔多嚟齊，包括《金式森林》、《白色強人》嘅演員，成晚氣氛好熱烈，雖然同佢哋講唔好買禮物、唔好畀任何賀禮，但係佢哋都好有心，楊茜堯就畀咗封利是我，佢話係佢阿媽畀我，出到呢招又冇得唔要。胡定欣就將賀禮捐咗去做慈善，陳浚霆呢個仔就好窩心，知我想試採耳，所以送咗部採耳機畀我。」