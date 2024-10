馬來西亞女神林明禎日前宣布將推出新歌《On Cloud Nine》,不少網民都對歌名感好奇,有人就解釋「On Cloud Nine」意指非常高興,並提供例句:「When he finally proposed to her,she was on cloud nine.(當他終於求婚時,她高興得不得了。)」因此猜測女神與緋聞男友呂爵安(Edan)感情有新進展,不過Edan日前出席活動時說:「我冇聽過,亦冇畀意見,乜出咗(歌)咩?」