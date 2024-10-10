貓王女兒自傳揭家中伴兒子屍體

已故美國巨星「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的女兒麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley），去年因小腸阻塞併發症離世。原來她死前正撰寫自傳《From Here to the Great Unknown》，死後由其影星女兒Riley Keough代替完成，自傳於日前推出，書中提及兒子Benjamin於2020年吞槍自殺身亡後，她曾將兒子屍體留在家中兩個月。

麗莎瑪莉表示於兒子死後一度考慮將他安葬在夏威夷或田納西州「恩典園」（Graceland，即貓王故居），由於加州沒有要求立即埋葬的法例，所以她先把兒子屍體放在當地家中一個獨立小屋內，並以55度的溫度保存。她直言陪伴兒子的屍體有點古怪：「我認為畀着其他人，遇到咁嘅情況一定嚇Ｘ死，但我唔會。」最終Benjamin安葬在「恩典園」，與外公「貓王」及其後離世的母親同葬。此外，麗莎瑪莉亦於書中提及前夫、已故巨星米高積遜（Michael Jackson，MJ），她大爆初認識時，35歲的MJ自爆是處男。