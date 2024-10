貓王女兒自傳揭家中伴兒子屍體

已故美國巨星「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)的女兒麗莎瑪莉(Lisa Marie Presley),去年因小腸阻塞併發症離世。原來她死前正撰寫自傳《From Here to the Great Unknown》,死後由其影星女兒Riley Keough代替完成,自傳於日前推出,書中提及兒子Benjamin於2020年吞槍自殺身亡後,她曾將兒子屍體留在家中兩個月。