終於蒲頭 觀戰High爆 Taylor捧男友場蜜蜜攬 力證冇分手

美國流行樂壇天后Taylor Swift與美式足球員男友Travis Kelce拍拖1年多，上月有網民爆他們有「分手協議合約」，列明於上月28日宣布分手。雖然最後不成事，但Taylor近日接二連三被發現沒有陪男友，惹來分手傳聞。至大前晚，Taylor終於現身肯薩斯觀賞男友作賽，以行動粉碎分手傳聞。

Taylor近期甚少曝光，上周沒有陪同男友參加他的生日派對，又兩度缺席男友的比賽，因而令網民有所懷疑。Taylor大前晚終於扮靚靚蒲頭，穿上黑白格仔露肩長裙，臉上化了一個搶眼的閃閃「雀斑妝」，同行還有其父Scott，偕其他VIP在貴賓包廂觀賽，齊齊為Travis所屬球隊打氣。Taylor被拍到睇得肉緊跳起，並興奮攬着父親尖叫。事後她與男友終於合體，期間Travis從後攬住女友的腰放閃，Taylor更與其他球星「太太團」一同飲酒慶祝贏波，心情勁靚的她與眾人自拍。

Taylor又被影到與張貼在貴賓廂內的巡唱海報合照，片中她搞笑地指住自己的海報，並表示：「對唔住攝入咗自己個鏡頭。」據消息人士透露，她之前缺席男友生日派對及比賽，是為了下周五舉行的邁阿密演唱會做好準備。

狂獵7項《EMA》提名 另一方面，《2024年歐洲音樂錄影帶頒獎禮》（EMA）將於11月10日在英國曼徹斯特市舉行，日前公布提名名單，Taylor獲7項最多提名暫時領先，當中有多個大獎提名，包括最佳音樂錄影帶、流行音樂錄影帶及最大粉絲團隊等。僅次於Taylor是幾位美國天后Ariana Grande、Billie Eilish及Sabrina Carpenter等，各獲5項提名，其中Billie、Sabrina與Taylor這3大天后爭奪最佳歌手獎。