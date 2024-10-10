暢所欲玄：人生無常

人生似乎總是在無常之中流轉。當我們以為生活已步入正軌，安穩而豐盛時，往往突然間一切都天翻地覆，令人無助。或許這正是人生的本質所在，愛情亦是如此。

我們以為自己找到了人生意義，找到了彼此相愛的靈魂伴侶。然而時光荏苒，情感也隨之起起伏伏於無常之中。有時我們會懷疑，這樣的愛是否真實，是否值得繼續堅持。我們恐懼愛情的消逝，卻又無法控制它的走向。

無常的本質在於一切事物都在不斷變遷，無法永恒。或許正因如此，我們才應該更珍惜當下，活在當下。當我們深陷愛情的漩渦時，不如好好感受那份情感的可貴。即使它終究會消失，但在它存在的時候，它曾給予我們無比的歡愉和慰藉。

相反，如果我們一味恐懼愛情的無常，拒絕去愛，恐怕我們就會錯過人生最美好的時光。因為愛情的無常，正是生命的鮮活之處。

也許我們無法掌控愛情的命運，但可以選擇如何面對它。當它來臨時，盡情擁抱；當它離去時，懷着曾經擁有的心去接受。

只有這樣，我們才能在無常之中找到生命的意義，活出最美好的自己。

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