娛樂

譚凱琪扮靚尋樂趣
藝人譚凱琪近日在社交網派福利，以Tube Top示人晒白滑香肩，相當養眼。專心湊小朋友和照顧家庭的她，不時悉心打扮，為自己增添樂趣，她說：「生活中美好的是能夠在平凡中看到不平凡，在忙碌中找到寧靜，把自己打扮得漂漂亮亮，也是生活的點綴。」
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