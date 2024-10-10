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佘詩曼拋職場金句
視后佘詩曼（阿佘）近日演出內地綜藝節目《令人心動的offer》，傳授粵語的職場專用話術，大放笑彈，她笑說：「吊頸都要抖吓氣」、「小心捉你偷雞蛇王吖！」沒想到阿佘在劇集《新聞女王》端正報新聞有一手，連演繹職場用語都如此生動，引來哄堂大笑。
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