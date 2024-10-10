母女激罕同框 阿嬌被挖身世 寄人籬下兼捱打

組合Twins正舉行世界巡唱，早前順利完成廣州兩場演出，之後將移師汕頭及佛山等地，11月更會飛到美國、加拿大、英國及新加坡等地巡演。在日前舉行的廣州站演出中，成員鍾欣潼（阿嬌）及蔡卓妍（阿Sa）的家人都有捧場，並在演出前走入後台為她們打氣。阿嬌在社交平台上載一段當晚的花絮片，其中她激罕與媽媽合照，五官甚有媽媽的神髓，猶如餅印，有媽媽相伴的阿嬌亦顯得格外開心。合照一出即引起粉絲熱議，更重提阿嬌的悲慘童年。

入行終覓歸屬感

阿嬌在單親家庭長大，1歲時爸爸已離世，媽媽身兼父職賺錢養家，阿嬌曾在內地節目中談及童年經歷，忍不住哽咽表示：「我覺得旁邊的人會害我，身邊沒有可以保護我的人。」她從幼稚園到小學，9年間轉校7次，自小就成為「人球」，被送到不同的寄養家庭暫住，母女每星期只能相見一次。阿嬌憶述在寄養家庭生活的辛酸，指某個家庭有個與她年齡相若的男孩，男孩的爸爸重男輕女，就算她乖乖做功課，亦會捱打。雖然阿嬌當時有作出「投訴」，媽媽卻認為她只是為了回家而說謊，最終她在該寄養家庭住了一年才逃離「魔掌」。阿嬌因為頻頻搬屋轉校而無法結交朋友，錯失童年的快樂時光，坦言直至入行加盟英皇後才找到歸屬感。