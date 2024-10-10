光頭Look似外星人 張曦雯頭頂生角 陳豪無情嘲笑

無綫花旦張曦雯為藝術作出犧牲，新劇以光頭造型示人，結果被嘲笑似外星人，但她並不介意，更自嘲「頭上起角」。陳豪則以魔性笑聲回應，相當搞笑。

陳豪、譚俊彥（Shaun）及張曦雯（Kelly）等主演的無綫熱播劇《企業強人》劇情漸趨緊張。近日交代「老狐狸」姜大衞為阻止陳豪出席重要會議，竟找人綁架其前妻Kelly，幸得Shaun及時趕到英雄救美，二人患難見真情，同時龔嘉欣（Katy）又鍾情於陳豪，四角關係複雜又微妙。

前晚一眾主角陳豪、Kelly及Katy為劇集開直播造勢，對劇中的感情線鋪排讚不絕口。談到與Katy為陳豪爭風呷醋，Kelly澄清：「其實我嘅角色冇話想同陳豪喺番埋一齊，因為知道大家根本唔適合，只係我愛佢似愛親人咁，好想保護佢，覺得Katy突然埋咗陳豪身邊。」

魔音嚇怕導演 劇集講述Kelly的角色因病接受手術而剃光頭，造型引起熱議，有網民笑指似外星人，難得Kelly毫不介意，更自爆：「光頭造型我睇到都好震撼，我個頭本身好大同起角，買帽永遠搵唔到合適嘅尺碼，同埋我啲頭髮好厚，為咗出嚟效果夠圓，啲頭髮要分布得好平均（喺頭套入面）。」身旁的陳豪聽到Kelly形容自己「頭上帶角」時不禁大笑，更驚現魔性笑聲。

至於陳豪在劇中一展歌喉，以獨特唱腔演繹《世間始終你好》。談到拍攝情況，他笑言本身已準備好獻聲，卻遭導演嫌棄，吩咐他不用真唱。而背起Katy的浪漫場口，二人坦言拍攝時十分辛苦，為了在鏡頭呈現摩天輪靚景，反覆拍了接近20次，更要出動三輪車。談到其霸道總裁造型獲讚有型有款，陳豪笑說：「睇番頭幾集，我仲覺得自己唔夠Chok呀！」