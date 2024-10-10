COLLAR爆內鬥 芯駖搵Stanley幫拖 Marf輸蝕

女團COLLAR成員李芯駖和邱彥筒（Marf）前日同步出歌，分別邀來MIRROR成員邱士縉（Stanley）和P1X3L成員歐鎮灝（George）擔任MV男主角。芯駖與Stanley大晒高難度舞蹈動作，Marf則再度與George鬥戲，從畫面上來看，略遜一籌。

COLLAR成員芯駖和Marf同日推出本年度第2首個人單曲，分別是《讓思憶症發作》和《心好細 <3》。芯駖找來入行前的跳舞拍檔、男團MIRROR成員Stanley客串，大跳雙人舞展現默契，Stanley表現落力，瞓地又舉起芯駖。為了拍攝舞蹈畫面，二人事前排練了一整天，芯駖大表感激：「佢係好認真嘅人，對所有嘢都要求做到最好，亦會出盡全力，同佢合作非常安心嘅。」Stanley就指芯駖欠他一個人情，笑言將來有幸再出歌，題材又適合的話，一定會找對方「還債」：「我估芯駖搵我係因為之前合作過，入行前一齊走Tour，合作過雙人舞，所以比較熟悉對方，不過MV上嘅合作係第一次。」

再續螢幕情緣 至於Marf的新歌《心好細 <3》一改以往跳唱風格，旋律偏慢，是她首支Solo慢歌，道出心底裏的不快及自身問題。為迎合歌曲內容，今次MV「戲味濃」，Marf為此特意邀請曾合作劇集《那年盛夏我們綻放如花》的拍檔George擔任男主角，再續前緣，Marf表示：「今次搵George做男主角，其實係我同佢有個情意結，大家一齊拍劇，共享咗第一套刻骨銘心嘅劇，我相信呢個組合，觀眾會想再睇。」George笑言與Marf相隔兩年再度合作有點緊張：「有個場口我要偷望佢，明明知佢係邊個，又要好似唔知咁，畫面好搞笑。」