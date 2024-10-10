影帝聯手扭轉逆境 古天樂喊功打動觀眾 任達華「炒」起票房

任達華在新片《紅豆》飾演一名潮洲怒漢，為保存家業糖水店，與正在追夢的女兒鄧麗欣各持己見，以此印證愛與傳承，而他在片中的糖水佬造型近日率先曝光。為投入角色，任達華事前特意跑去學炒紅豆，每日炒足數小時，專業態度令人佩服。

談到今次瞓身支持小成本製作，任達華深信此片絕對可帶出人情味及香港情懷。有指《紅》片是其主演電影《歲月神偷》的延續篇，當年《神》片無論成績及口碑都登上沸點，他更憑此獲封「金像影帝」，難怪今次台前幕後都信心十足！

淚腺唔夠「囡囡」勁

至於古仔主演的《送院途中》則旨在向救護員致敬，有指他覺得電影背後意義非凡，遂決定自薦演出。片中他演出救護員的辛酸，身為帶女洪郎的他更面臨與愛女別離，一段父女情相當催淚。今次演其女兒的小演員，正是古仔《明日戰紀》的囡囡，古仔大讚：「我有喊戲，佢都有，佢喊得仲勁過我添呀！」並透露電影尾段的大型災難戲是根據真人真事改編，稱今次演出「學到好多嘢」，可謂意料之外。