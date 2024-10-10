中娛星動：陳浩民開P淪配角 黃曉明拖女見人 全城緝「珂」

藝人陳浩民日前舉行生日會，邀請黃曉明及其女友葉珂到場，慘被搶風頭之餘，連老婆蔣麗莎亦捱罵！而派對的大合照更引起網民熱議，全城緝「珂」！

陳浩民、台灣男星吳尊及劉畊宏同是10月壽星，一連兩日舉行慶生派對，分別請來孫耀威夫婦、鍾麗緹夫婦、黃曉明及其女友葉珂到場，相當熱鬧。浩民的太太蔣麗莎日前在社交平台分享多張派對照，當中同日生日的浩民及劉畊宏齊齊拿着蛋糕吻向曉明，曉明在大合照更坐正中間搶風頭。

大合照在網上曝光後，葉珂成為焦點人物，網民紛紛想找出相中誰是葉珂，直指相中的她跟平日直播或社交網照片的模樣相差甚遠：「死活找不出來哪一個是葉珂」、「哈哈！終於要在別人的相機裏看看真實長相了」、「她到底長啥樣？」亦有網民指曉明跟葉珂看來很幸福，送上祝福。

周揚青自稱非名媛 壽星浩民被搶盡風頭，太太蔣麗莎亦慘遭網民攻擊，被質問為何邀請葉珂到場。對此，蔣麗莎昨晚開直播時無奈表示：「這些事都是別人的事，我們是沒法參與跟評論的，所以大家跑到這不管是你們來留言包括來罵我，對於我來說能改變整個事情的事實嗎？」

另外，葉珂早前被指是「名媛培訓班」的一員，同是網紅的周揚青日前在直播中被問及名媛班時，明確表示自己並非名媛，亦沒有接觸過該培訓班，笑指身邊沒有這種人。