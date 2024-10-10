潛伏42年終極挑戰 不丹攀山吸靈氣 梁朝偉開戲做監製

「三金影帝」梁朝偉早前到不丹旅行，期間不忘做運動，特別安排「極級」行山行程，行足7粒鐘，大吸當地「靈氣」！心情大靚的他，返港後不斷找朋友傾偈食飯，前晚亮相活動時更透露演藝事業將有新突破，正計劃擔任電影監製，變身全能電影人，大計多多！

梁朝偉向來懂得平衡生活，自完成歐洲電影《Silent Friend》拍攝工作後就展開悠長假期，周遊列國遊玩兼探望朋友，早前偕太太到當年結婚的地點不丹旅行。當地被譽為「世界上最幸福的國度」，更是世界唯一「負碳排」的環保國家，空氣質素非常好，可謂人傑地靈，偉仔在當地除了欣賞風景兼歎美食外，還安排了行山，行足7小時山路，沿途大吸「靈氣」，運動量十足，相當健康！

近日偉仔已經返港，心情及狀態大勇，更克服社交恐懼症，頻頻與朋友外出食飯，有網民日前就影到他在山頂跟朋友食飯後道別，全程笑容滿面，十分開心。

親自揀蟀 偉仔前晚出席公開活動，大談未來的工作計劃，透露一直有不少人找他拍戲，因此需要閱讀許多劇本。不過，他認為親自製作的電影會更好，所以計劃擔任電影監製，親自挑選導演和班底：「因為自己先會做到自己想做嘅嘢，好多嘢係你控制之下。我喺呢行做咗42年，等都唔係辦法，要主動啲。」他表示目前正在休假，故暫時未開始實施其電影大計，最快要待明年夏天才會付諸實行，但直指已有初步構思，預計電影將結合劇情與小量動作元素：「首先要洗吓導演腦。（自己會唔會參演？）當然會。」他自認已經進入演員生涯的最後階段，想在此階段實現自己的想法。

除了出席活動，偉仔亦拍攝廣告宣傳片，片中施展渾身解數，其中更有在西環及沙灘跑步的片段。據知，在西環進行拍攝時，為免被途人影響進度，偉仔清晨就隨攝製隊開工，期間不停來回奔跑，少點體力都未必做到，幸他一向訓練有素，所以輕鬆完成。問到今次參加廣告拍攝的原因？他笑指因為是由信任的幕後班底負責，至於未來會否拍攝更多香港廣告時，他表示不會刻意追求，認為接到的工作都是緣分，最重要是自己喜歡，就像拍電影一樣。

而稍後時間，他將前往日本參加東京國際電影節擔任評審主席，並已安排連續5日、每日看3部，即合共15部電影，但對於他來說一點也不辛苦，更視為優差，因可欣賞不同地方的作品。