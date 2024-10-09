學霸淪前妻替代品 Kanye厭倦「Kim 2.0」 準備離婚！

饒舌天王Kanye West兩年前與女模Bianca Censori秘婚，對方被指是前妻Kim Kardashian的替代品，不過日前卻傳出兩人分手的消息，已準備離婚。

47歲美國饒舌天王Kanye，與美國真人騷女王Kim Kardashian的婚姻一直是傳媒焦點，Kanye精神狀態不穩後，Kim忍受不住離婚，於2022年11月正式結束夫妻關係。而Kanye於一個月後，火速與現年29歲的澳洲女模Bianca Censori秘密再婚，令網民大為意外！不過，兩人傳出已於數周前分手，並計劃離婚，再度引起網民熱議。

Bianca於澳洲墨爾本大學建築系碩士畢業，據其前男友於訪問透露，她一向很有大志，決心於美國發展，更渴望名氣。2020年，她加入Kanye的時裝公司Yeezy，成為建築設計部門主管，因而搭上Kanye。本來她的樣子與Kanye前妻Kim相似，也是黑色長髮，但自與時裝達人Kanye一起後，被對方改造形象變得非常前衞，除了出雙入對時以奇裝異服及古怪髮型示人，打扮亦非常暴露，被網民狠批低俗。

上月結伴遊日 目前Kanye身在日本，而Bianca則飛回澳洲找家人相伴，據稱Kanye向友人表示已厭倦Bianca，想回復單身，兩人對上一次被拍到同框，是上月20日在東京購物。Kanye與Kim育有4名子女，與Bianca則未有所出。