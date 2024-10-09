暢所欲玄：行為知品格之坐姿

相學可分為靜態和動態，靜態相學即一般廣為人知的面相學。至於動態相學則是從行為舉止及動作來觀察其性格。今次先談坐姿。

坐姿端正：有貴氣 坐着時腰背挺直，坐姿端正，此類人一般都帶有貴氣，學問亦較佳。

向前傾： 做事粗心 如果坐着時，身體不自覺的向前傾，代表為人容易焦慮不安，集中力亦不足，做事粗枝大葉，容易忽略細節。如果在年輕時出現此種相格，人緣運會較差。

手腳橫張：難相處 無論坐在梳化或辦公椅，都喜歡把雙腿擱在茶几或桌子上；再加上兩手枕在頭後者，擁有很強的支配欲，喜歡發施號令，作風也較自我。如坐着時，手腳橫張或霸佔特多地方的人，性格自我，很容易開罪別人，人緣不佳以致影響工作表現，財運也不暢順。

腳印印：為人隨便 古語有云：「人搖福薄，樹搖葉落。」即坐着時不停抖動膝腿，代表其人不易聚財，個性也較隨便。很多時會衝口而出得罪人，如果身為女性，感情運會較多波折。

翹腳： 好壞參半 愛以左腳疊右腳坐的人，做事三思而後行，但略嫌猶豫不決；至於右腳疊左腳者則為行動型，凡事喜歡主動出擊，但同時因為較莽撞而容易撞板。

堪輿學家麥玲玲師傅