娛樂

汪峰女友 泳池被騷擾

影星章子怡前夫、內地歌手汪峰的現任女友森林北，日前帶着女兒到飯店泳池游泳時，遭到一名陌生男子騷擾，森林北遭抓着肩膊，她驚慌得兩度喝退對方，期間女兒也喝令男子不要靠近媽媽，森林北讚女兒臨危不亂，令自己變得更加勇敢，事後陌生男子遭逮捕，據報疑似有精神問題，之前亦曾騷擾過其他女性。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc