汪峰女友 泳池被騷擾

影星章子怡前夫、內地歌手汪峰的現任女友森林北，日前帶着女兒到飯店泳池游泳時，遭到一名陌生男子騷擾，森林北遭抓着肩膊，她驚慌得兩度喝退對方，期間女兒也喝令男子不要靠近媽媽，森林北讚女兒臨危不亂，令自己變得更加勇敢，事後陌生男子遭逮捕，據報疑似有精神問題，之前亦曾騷擾過其他女性。