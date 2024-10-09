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陳豪變「髮」減齡
視帝陳豪出名熱愛咖啡，日前他在社交網分享打卡咖啡店的影片，笑指自己每到一個地方都要找特色咖啡店試試。見他身穿格仔恤衫搭配灰色長褲，一身輕鬆的休閒打扮，魅力不減，品嘗咖啡時還化身金牌講解員為大家介紹。不過網民卻錯重點，焦點落在他的新髮型上，大讚他逆齡生長，頭髮較以前濃密不少，年輕感十足。
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