娛樂

「四仔」張文傑自創蝦蝦拳
「城寨四少」之一的「四仔」張文傑最近為大快活拍攝宣傳片，展示一身完美的肌肉線條，表演獨門秘技臘腸雙截棍大耍功夫。自小習武的他，長大後精通各種武藝，集百家之大成，還為了今次做代言人，自創招式「蝦蝦拳」，夠晒心思。
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