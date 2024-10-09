10月9日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月09日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
「四仔」張文傑自創蝦蝦拳
「城寨四少」之一的「四仔」張文傑最近為大快活拍攝宣傳片，展示一身完美的肌肉線條，表演獨門秘技臘腸雙截棍大耍功夫。自小習武的他，長大後精通各種武藝，集百家之大成，還為了今次做代言人，自創招式「蝦蝦拳」，夠晒心思。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241009-1009_00282_063/「四仔」張文傑自創蝦蝦拳
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc