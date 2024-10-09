「四仔」張文傑自創蝦蝦拳

「城寨四少」之一的「四仔」張文傑最近為大快活拍攝宣傳片，展示一身完美的肌肉線條，表演獨門秘技臘腸雙截棍大耍功夫。自小習武的他，長大後精通各種武藝，集百家之大成，還為了今次做代言人，自創招式「蝦蝦拳」，夠晒心思。