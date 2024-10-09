宋宛穎開餐 瘦到見骨

前港姐冠軍宋宛穎入行不久，已獲機會主持不同類型大騷，表現獲不少好評，近半年鮮少在幕前出現的她，日前在社交網分享穿小背心吃薯條和飲咖啡的照片，相當寫意。不過，原本擁有健美好身材的她，明顯減磅不少，網友更指其胸前肋骨明顯，留言表示：「你又瘦了」、「so skinny」、「你看上去瘦了許多。」