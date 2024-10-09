開工離家出走 VIVA有味歌衫着足幾日

英皇新進女團VIVA出道不足半年，人氣不斷攀升，近日做代言人兼唱廣告歌《Morning Call》。

拍攝期間，她們面臨重大的體力挑戰，皆因拍足3日，合共長達逾60小時，成員Carina說：「為咗節省來回車程時間，直接借住拍攝地點附近朋友嘅屋企，爭取時間休息。」Macy則覺得最難忘是3日穿同一套服裝：「每日跳舞出好多汗，Carina同我仲要着冷衫，不過唔緊要，現場食番啲好嘢就得。」

VALC扮完司機想考牌 而VALC及Ada覺得開車場景最深刻，因為沒車牌的VALC要扮司機，她說：「嗰刻覺得自己好似識揸車咁，好神奇，但其實前面有架車拖住我哋呢架車，未試過，好好玩。一路吹住風、一路拍嘢係幾舒服。」她表示拍完廣告後，已積極考慮考車牌。

至於Ada自爆拍攝時不停食薯餅：「以為食幾次OK，原來要拍攝唔同角度，同埋因為NG，我食咗超過10塊薯餅，隊友都有問使唔使幫口，但我懷疑係佢哋好想食，哈哈！」